Казахстан и Чехия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в Праге

Мартина Тауберова отметила увеличивающийся интерес со стороны чешского бизнеса к Казахстану.

Перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений в области новых технологий, промышленности, торговли, инфраструктуры, ВИЭ были обсуждены на казахстанско-чешском круглом столе, организованном в рамках официального визита казахстанской делегации в Прагу.

В работе круглого стола приняли участие представители министерств и ведомств, национальных компаний, а также порядка 50 казахстанских и чешских представителей бизнеса.

В рамках круглого стола стороны уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и практическим аспектам ведения бизнеса. Чешская сторона подчеркнула наличие в Казахстане благоприятного инвестиционного климата и условий для развития бизнеса.

Открывая мероприятие, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики Мартина Тауберова позитивно оценила темпы экономического развития Казахстана, а также высокую инвестиционную привлекательность, отметила увеличивающийся интерес со стороны чешского бизнеса к Казахстану в качестве важного партнера в Центрально-Азиатском регионе.

Казахстанской стороной были презентованы новые меры и политика государства в сфере поддержки инвестиций, возможности специальных экономических и индустриальных зон РК, а также потенциал страны в области ВИЭ и торговли и др.

Так, вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил важность углубления казахстанско-чешских взаимовыгодных торгово-экономических отношений, развития инвестиционного партнерства.

Более подробно о деловом климате в Казахстане, а также о его инвестиционных возможностях рассказала представитель АО "НК "KAZAKH INVEST" Алтынай Муканова. В своей речи она также ознакомила участников круглого стола с достижениями Казахстана в экономическом развитии, перспективными направлениями казахстанско-чешского торгово-экономического сотрудничества, а также мерами, предпринимаемыми правительством РК для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

В свою очередь представители руководства таких компаний, как Omnipol, Sonnenenergie, FAIR, Skoda Transportation, ознакомили присутствующих со сферой своей деятельности, рассказали об успешном опыте работы на рынке РК, а также выразили заинтересованность в реализации новых совместных проектов с казахстанской стороной.

Стоит отметить, что на сегодняшний день товарооборот между двумя странами за девять месяцев 2021 года составил порядка $182 млн. Общий объем чешских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года по первое полугодие 2021 года составил порядка 240 млн долларов.

Мероприятие организовано АО "НК "KAZAKH INVEST", посольством Республики Казахстан в Чехии, а также Министерством промышленности и торговли Чешской Республики.

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