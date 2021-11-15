На 45 млн тенге обманула мошенница жителей Жамбылской области

Мошенница призналась в совершении преступлений.

Жителей Тараза обманули почти на 45 млн тенге, передает Zakon.kz.

В Управление полиции города Тараз с заявлением обратились семь жителей Жамбылской области, рассказав, что аферистка за пять месяцев обманула их на сумму около 45 млн тенге.

В период с апреля по август 2021 года некая женщина обещала дать денежное вознаграждение за временную реализацию золотых изделий, войдя в доверие, завладела ювелирными украшениями на общую сумму 44 800 000 тенге, – сообщили они в полиции.

Сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 31-летняя местная жительница, которая дала признательные показания о совершенных преступлениях.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 3 УК РК "Мошенничество", ведется следствие, – добавили в ДП Жамбылской области.

За совершение указанного преступления предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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