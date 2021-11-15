Хоккеист сборной Казахстана вернулся в "Барыс"

ХК "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с Антоном Сагадеевым.

Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев снова будет играть за "Барыс", сообщает Zakon.kz.

ХК "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с казахстанским хоккеистом. Двухстороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Основная часть карьеры Антона Сагадеева прошла в "Барысе", где он сыграл почти 250 матчей. Этот сезон центральный нападающий начал в "Локомотиве" из Ярославля. В составе российской команды Сагадеев выходил на лед в восьми встречах и отметился одной результативной передачей. Возможно, болельщики увидят Антона уже 16 ноября, в игре против "Сочи". Куандык Шынасилов

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