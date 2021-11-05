В Сарыагаше спонсоры подарили многодетной семье дом

Главный имам Центральной мечети Сарыагашского района поблагодарил спонсоров и благословил новоиспеченных хозяев.

Акцию благотворительности провели неравнодушные предприниматели Сарыагашского района Туркестанской области –Султан Байрамуков, Бексултан Адильбеков, Каримберды Байдаров.

Они построили 4-х комнатный частный дом для многодетной семьи Жандарбековых, проживающей в населенном пункте Алгабас сельского округа Куркелес. Заместитель акима района Б. Полатов поздравил семью с новосельем и вручил ключи от нового дома. Он выразил огромную благодарность предпринимателям за благое дело. Также в качестве помощи многодетной семье были доставлены необходимая для дома бытовая техника.

Главный имам Центральной мечети Сарыагашского района Т. Тулебеков поблагодарил спонсоров и благословил новоиспеченных хозяев. В новом доме проведено отопление, есть комнаты для детей, спальня, кухня и гостиная. У детей, которые раньше жили в тесной комнатушке, теперь появилась своя собственная детская, просторная и светлая. Семья приобрела и необходимую для дома мебель.

Глава семьи Нурлан по состоянию здоровья на сегодня не работает. Супруга Эльмира – домохозяйка, сейчас находится на декрете по уходу за маленьким ребенком.

Семья Жандарбековых относится к категории малообеспеченных, воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Почти 18 лет многодетная семья жила в съемных квартирах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!