В Казахстане выпущена книга "Государственная граница"

Старшее поколение читателей найдет на страницах книги знакомые имена.

Комитетом национальной безопасности в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан выпущена книга "Государственная граница".

Издание посвящено воинам в зеленых фуражках, которые своей беззаветной службой внесли достойный вклад в дело охраны Государственной границы. Рассказы и очерки, собранные в книге "Государственная граница", - лишь некоторые эпизоды славной летописи Пограничной службы суверенного Казахстана.

Но они дают возможность проследить жизнь границы на различных этапах. Своеобразной хроникой подвигов проходят через всю книгу короткие рассказы о тех, кто оберегает в бессменном дозоре передний край Отечества.

Пресечение провоза наркотических средств в особо крупных размерах, ликвидация каналов нелегальной миграции, погони и перестрелки с браконьерами, оказание помощи гражданам в период чрезвычайных происшествий – легли в ее основу.

Старшее поколение читателей найдет на страницах книги знакомые имена, в свое время опубликованные в печати, в указах о награждении. Это будет встреча с добрыми старыми друзьями. Молодой читатель обретет друзей, новых героев, которым захочет подражать, ибо примеры мужества, стойкости, бдительности всегда помогают формированию человеческого характера.

Думается, рассказы будут интересны как человеку военному, так и далекому от армии. Потому адресуется широкому кругу читателей.

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