Как в Туркестане работает стабилизационный фонд

Цены на товары в социальных магазинах и на специальных полках в супермаркетах на 10-20% ниже рыночных.

Сегодня СПК "Туркестан" организовал пресс-тур для представителей СМИ, в рамках которого участники смогли своими глазами увидеть работу стабилизационного фонда: посетить эко рынок (ярмарка), социальные магазины и крупные супермаркеты с прилавками для социально значимых продовольственных товаров (далее – СЗПТ), а также задать интересующие вопросы по механизму сдерживания цен на продукты.

В ходе пресс-тура директор стаб.фонда СПК "Туркестан" Лаура Жанасбаева отметила, что на текущий момент на складах стаб. фонда хранится более чем 5,7 тонн товаров, в числе которых мука, картофель, лук, сахар, рис, макароны, соль и пр.

Для реализации социально значимых продовольственных товаров населению в городе работают 13 социальных магазинов, в 5 супермаркетах ("Дастархан", "Шапагат", "Береке", "Байтерек", "Даулет") были организованы специальные полки с СЗПТ. Кроме того, совместно с акиматами районов и городов, на территории эко базара каждую пятницу проводится ярмарка сельскохозяйственных продовольственных товаров.

Цены на товары в социальных магазинах и на специальных полках в супермаркетах на 10-20% ниже рыночных. Например, если рыночная цена на картофель в обычных магазинах находится на отметке 200-250 тенге, то с полок стабилизационного фонда картофель отпускается по цене за 100 тг/кг., морковь-100 тенге, капуста -100 тенге, лук-70 тенге, сахар -280 тенге, яйца 1 категории-32 тенге за шт., подсолнечное масло-690 тенге, гречка-425 тенге, рожки-186 тенге, окорочка - 870тенге, хлеб-70 тенге за буханку.

В целом, с начала текущего года из стабфонда через соц.павильоны, ярмарки и посредством выездной торговли Стабфондом реализовано 367,8 тн. товаров.

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