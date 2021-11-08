Умирзак Шукеев: Дома должны быть полностью обеспечены теплом

Работа каждого подрядчика и ответственного управления будет находиться на жестком контроле.

На очередном собрании аппарата акима Туркестанской области были затронуты вопросы теплоснабжения социальных объектов и жилых домов.

Заслушав отчеты руководителей ответственных учреждений, аким области Умирзак Шукеев поручил активизировать работу.

До 1 января 2021 года в городе Туркестан будет доступен природный газ для 40527 абонентов, включая свободные земельные участки. В частности, 39937 индивидуальных жилых домов, 106 социальных объектов, 484 объекта предпринимательства и 44 многоэтажных дома.

Управлением по чрезвычайным ситуациям города Туркестан проведен конкурс по государственным закупкам на установку газосигнализатора для 499 семей. Эти устройства установят до конца ноября для малообеспеченных семей. Аким города Туркестан Нурбол Турашбеков отчитался о проделанной работе.

Строительство десяти 7-этажных жилых домов в административно-деловом центре началось в 2019 году и было закончено в 2021 году. По завершении строительных работ был составлен акт приемки. Однако, со стороны АО "КазТрансГазАймак" не было дано разрешение на подключение этих домов к газу. Потому что система дымохода была выложена из жженного кирпича. Данное устройство могло представлять опасность для жителей. В настоящее время в 6 домах завершены работы по монтажу коаксиальных труб для газовых котлов. В 5 заселенных домах уже ведутся работы по подключению к газу. Подключение всех домов будет полностью завершено в ноябре, - сказал он.

В ходе аппаратного совещания глава региона заслушал отчеты руководителя Управления строительства Туркестанской области Тохтара Усупалиева, руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Руслана Тургамбаева.

Умирзак Шукеев подверг резкой критике ответственных руководителей, которые своевременно не подключили жилые дома к системе отопления, поручил активизировать работу в этом направлении и полностью подключить жилые дома к теплосети.

Надо срочно подключить к теплосети не пять, а десять домов! Что вы за люди такие?! Как вы не понимаете, что уже зима на носу?! Попробуйте сами пожить сутки в квартире без тепла! Ведь есть маленькие дети, старики! Поручаю решить вопрос оперативно! - сказал аким области, отметив, что вопросы подачи тепла не будут сниматься с повестки дня.

Работа каждого подрядчика и ответственного управления будет находиться на жестком контроле. Кроме того, в целях соблюдения безопасности в жилых домах были проведены разъяснительные работы.

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