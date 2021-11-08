25 тысяч тонн осенних сортов яблок собрали в Тулькубассе

В прошлом году в районе было собрано более 33 тысяч тонн яблок и достигнут рекордный показатель.

В этом году садоводы Тулькубасского района, занимающиеся выращиванием осенних сортов яблок собрали более 25 тыс. тонн продукции.

В целом, на сегодня на территории района выращиванием яблок занимаются 76 крестьянских хозяйств, которые помимо зимних выращивают яблони таких сортов, как "Гала", "Фуджи", "Голден делишес", "Стар Кримсон", "Легалина","Айдарет", пользующиеся большим спросом у населения.

В прошлом году в районе было собрано более 33 тысяч тонн яблок и достигнут рекордный показатель. В этом году садоводы собрали 25 тысяч 600 тонн яблок.

Стоит отметить, в Тюлькубасском районе площадь яблоневых садов составляет 3077 га, из них 2218 га - молодые сады, которые высажены с 2007 года.

Кроме того, в районе активно развивают интенсивное садоводство. В настоящее время на территории района площадь интенсивных яблоневых садов достигло 300 га. В районе расположены 7 овощехранилищ, общей емкостью 12500 тонн. В основном местная продукция поставляется на рынки Туркестана, а также других областей и городов.

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