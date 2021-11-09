Разделили с туркестанцами это радостное и значимое событие аким области.

В Туркестане открылся современный спортивный комплекс "Olympic Center".

Разделили с туркестанцами это радостное и значимое событие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, меценат Данияр Абулгазин и чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов. На торжественном открытии объекта выступил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В области уже началась подготовка к празднованию 30-летия Независимости. В преддверии этого праздника в городе Туркестан запущено множество социальных объектов. Как вы знаете, по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева идет реконструкция и модернизация города Туркестан. За 2,5 года построено более 400 объектов. Построен новый административно-деловой центр, исторические, культурные, туристические центры. Формируется новый облик Туркестана. И вот, в рамках этого плана развития сегодня мы открываем современный спортивный комплекс. Данный объект построен известным предпринимателем Данияром Абулгазиным на собственные средства и передан в Туркестан. Как видите, здесь созданы все условия для развития спорта. Заниматься различными видами спорта можно в любое время года. Зал командных игр, 50-метровый бассейн, медицинский центр построен по очень хорошему проекту. Этот комплекс стал очень крутым подарком для наших подростков, молодежи. Среди гостей присутствует чемпион мира Сакен Бибосынов. Пусть у нас будет больше чемпионов, как Сакен! – сказал У. Шукеев.

На торжественном мероприятии меценат Данияр Абулгазин, в свою очередь, поблагодарил акимат Туркестанской области за поддержку в реализации проекта.

Этот комплекс мы построили по прямому поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева и передаем городу. В новом комплексе, который сегодня распахнул свои двери для вас, есть масса возможностей для занятий различными видами спорта. Уверен, сюда будут приходить не только те, кто хочет самореализоваться в профессиональном спорте, но и кто захочет поправить свое здоровье и заняться физкультурой, – сказал он.

С поздравительной речью выступил бронзовый призер Токийской Олимпиады по боксу, чемпион мира Сакен Бибосынов, который пожелал, чтобы в стенах этого комплекса выросли достойные воспитанники.

Спортивно-зрелещный комплекс расположен г.Туркестан по адресу Жана кала, улица 40, здание 1 на площади 13 246 кв.м.

Основную часть в комплексе занимает универсальный зал с площадью 2320 кв.м, на 1000 посадочных мест, площадка для игры в мини-футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, так же имеется зал настольного тенниса. В здании имеется раздевалки для мужчин 85 мест, раздевалки для женщин 85 мест, 2 VIP ложи на 12 персон, конферец зал, а также тренажерный зал оборудован профессионально-качественными беговыми дорожками, велодорожками и силовым оборудованием от "TechnoGym" а также силовыми аксессуарами. Имеются массажные комнаты для спортсменов, хамам и сауна и буфет на 40 посадочных мест. Универсальный открытый плавательный бассейн по олимпийским стандартам на 9 дорожек с трибуной на 200 посадочных мест с площадкой для загара и отдыха.

Еще одна особенность – в комплексе будет работать медицинский центр. Медицинский центр PRO SPORT оказывает профессиональные услуги по реабилитации и диагностики спортсменов и местного населения на современном медицинском оборудование.

Также рядом со спортивным комплексом построен отель "Olympic HOTEL". То есть в этом спортивном комплексе можно будет проводить и учебно-тренировочные сборы. Гостиница предстовляет собой отдельно стоящее здание площадью 1950 м2, включает в себя двух-местные номера соответствущие международным стандартам, общее количество номеров 42, расчитанные на одновременное заселение 82 человек.

Кафе с обеденным залом на 40 персон, современное кухонное оборудование, с применением системы шведский стол.

Строительство Дворца спорта, построенного по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, началось в 2019 году. Данный объект придаст новый импульс развитию массового и профессионального спорта в Туркестанском регионе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!