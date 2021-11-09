Для озеленения Туркестана из Узбекистана будут завозить 10 тысяч саженцев гужума

Умирзак Шукеев ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению города.

На территории Туркестана будут высажены карагач и тополь, которые считаются наиболее благоприятными для местного климата.

Аким области Умирзак Шукеев в ходе объезда по областному центру ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению города. Напомним, для этого город был разделен на 32 сектора. За каждый из них отвечают акимы районов, городов и руководители отделов.Все работы в этом направлении ведутся согласно утвержденному плану мероприятий.

Вопрос активизации работы секторов также был рассмотрен на повестке дня аппаратного совещания, в ходе которого были даны соответствующие поручения ответственным подразделениям.

Во-первых, у каждого саженца должен быть доступ к влаге. Деревья будут приживаться, если их регулярно поливать. Во-вторых, лучше выбирать самые устойчивые сорта для нашего климата, как например, сосны, тополя, акации и другие деревья. В-третьих, необходимо обеспечить специальную защиту, чтобы эти саженцы прижились и не ломались, - сказал глава региона.

Проконтролировав приток воды в арычные системы города и благоустройство вокруг новых объектов, глава региона был ознакомлен с рядом новых проектов. В ходе обхода также прозвучал ряд замечаний и даны соответствующие поручения.

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