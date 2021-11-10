В Арыси открыли памятник Абаю Кунанбаеву

Инициатором идеи стал заслуженный деятель Казахстана, академик и уроженец Арыси Тлеуберди Бинашев.

В Туркестанской области в честь празднования 30-летия Независимости и 65-летия города Арысь состоялось открытие памятника великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву.

Инициатором идеи стал заслуженный деятель Казахстана, академик и уроженец Арыси Тлеуберди Бинашев. На торжественном мероприятии аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил жителей города с праздником.

Он отметил особое значение личности казахского мыслителя и богатое культурное, духовное наследие, которое Абай оставил современному казахстанскому обществу.

В стихах и произведениях Абая отражены мировоззрение и духовный мир целой нации. 65 - летний юбилей города Арысь продолжается насыщенными и знаменательными событиями. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Наследие Абая Кунанбаева – это духовное богатство, вобравшее в себя всю мудрость народа, накопленную на протяжении веков. Его труды с течением времени становятся все более актуальными и определяют ориентиры для общественной и культурно-духовной жизни. Наша общая задача - почитать и всесторонне популяризировать благородное наследие великого мыслителя. Для этого сегодняшнее поколение должно духовно совершенствоваться, питаясь наследием Абая, – сказал аким области.

Бюст установлен перед городской центральной библиотекой. Высота памятника - 4 метра, постамента - 2,20 метра, высота бюста – 1,50 метра. Вокруг памятника проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены осветительные приборы, скамейки, прожектора.

В этот же день состоялось праздничное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею города Арысь. На торжественном собрании аким области Умирзак Шукеев поздравил жителей города со знаменательной датой.

Сегодня весь казахский народ, в том числе и жители Туркестанской области, стали очевидцами позитивных перемен, которые происходят благодаря мудрой политике Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Юбилей города совпал с 30-летием Независимости страны. Это огромная радость не только для жителей города, но и всех железнодорожников района. В Арыси в этот день реализуются множество проектов по различным направлениям, - сказал аким области.

На торжественном мероприятии в честь Дня города выступили народная артистка Республики Казахстан и Татарстана Нуржамал Усенбаева, Заслуженный деятель Республики Казахстан Акжол Мейрбеков, певец, композитор Нурлан Еспанов, Жанболат и Жазира, другие творческие коллективы города, а также юмористический театр «Шаншар».

В ходе торжества ряду граждан было присвоено звание «Почетный гражданин города Арысь».

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