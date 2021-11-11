Активные граждане Туркестанского региона стали победителями премии "Жомарт жүрек"

В номинации "Жыл тұлғасы" победителем стал индивидуальный предприниматель города Арысь Сарсенбеков Джаксыбек Абдетович.

Подведены итоги ежегодного конкурса "Жомарт жүрек", который реализуется благодаря программе "Рухани жангыру".

Победителей конкурса определяли онлайн-голосованием. Меценаты и активные граждане Туркестанского региона стали победителями в 4 номинациях.Победителем премии "Жомарт Журек" в номинации "Жыл меценаты" стал Султанкулов Муратгали Абдрахманович. Он является директором лыжной базы ТОО "Алатау" Толебийского района. Бизнесмен пожертвовал малообеспеченным и многодетным семьям 60 млн.тенге.

В частности, многодетной матери, воспитывающей ребенка-инвалида в сельском округе Аккум Толебийского района купил жилье стоимостью 8 млн.тенге. Многодетной матери-одиночке из Ленгера купил квартиру стоимостью 4 млн.тенге. По сей день, предприниматель помогает семьям продуктами питания и одеждой. В этом году он купил многодетной матери из Толебийского района квартиру стоимостью 15 млн.тенге. Кроме того, в планах у мецената построить водохранилище в селе Нысанбек и детскую площадку в селах Кайнар и Нысанбек Толебийского района.

Победителем в номинации "Жылдың үздік қамқоршысы" стал Рустембек Алишер Муратович. Он является директором ТОО "MEGA-AGAT" в городе Арысь Туркестанской области. Ежегодно в рамках благотворительной акции в городе Арысь обеспечивает необходимыми продуктами питания 400 малообеспеченные семьи на общую сумму на 8 млн.тенге. Оказывает финансовую поддержку спортсменам. Вкладывает собственные средства в развитие массового спорта, всесторонне поддерживает национальный спорт. Бизнесмен купил квартиры трем семьям на общую сумму 48 млн.тенге.

При его поддержке на территории города Арысь созданы 100 новых рабочих мест.

В номинации "Жыл тұлғасы" победителем стал индивидуальный предприниматель города Арысь Сарсенбеков Джаксыбек Абдетович. Во время пандемии обеспечивал 3-х разовым горячим питанием 10 медицинских работников. Кроме того, пациенты, находящиеся на лечении с диагнозом короновирус, а также сотрудники 12 блокпостов, расположенных в черте города и населенных пунктах Монтайтас были 3 месяца были обеспечены 3-х разовым горячим питанием. Во время месяца Рамадан обеспечил продовольствием 70 многодетные, малоимущие и социально низкие семьи. По просьбе многодетных матерей Арыси ежемесячно оказывать помощь в виде продуктов питания 5 малоимущим семьям. При его непосредственном участии во время пандемии коронавируса в больницу были доставлены 750 кислородных баллонов, более 2000 пачек лекарств "Дексаметазон".

В номинации "Жылдың үздік ұйымы" победителем стал казахско-французское совместное предприятие ТОО "Katco" Сузакского района Туркестанской области. Компания "Katco" основана в 1996 году. На сегодняшний день в Созакском районе и Туркестанской области совместными силами реализованы социальные проекты на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. В частности, организованы строительство общеобразовательной школы на 300 мест в селе Шолаккорган, детского сада на 60 мест в селе Тасты. Открыт швейный цех для общества инвалидов. В более десяти населенных пунктах Созакского района и города Туркестан построены 12 спортивных и детских площадок на общую сумму 280 миллионов тенге, включая спортивную и детскую игровые площадки.

Во время пандемии ТОО "Katco" перечислило 50 миллионов тенге в Фонд "Біргеміз" и закупило 6 аппаратов ИВЛ для больниц Туркестанской области и города Шымкент на общую сумму 91 миллион тенге. На средства компании оказана финансовая поддержка новому областному центру по проектам благоустройства и озеленения города Туркестан в размере 38 миллионов тенге. В этом году при его поддержке началось строительство Туркестанской областной станции скорой помощи стоимостью 1,5 миллиарда тенге. Кроме того, ТОО "Katco" в Созакском районе ежегодно оказывает социальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны и труда, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям на общую сумму 150 миллионов тенге.

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