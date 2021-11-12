В Туркестане стартовал ХХХ чемпионат республики казахстан по волейболу

Главный судья соревнований по волейболу среди команд Высшей лиги Ким Людмила поздравила всех с началом чемпионата.

В недавно открывшемся спортивном комплексе "Olympic Center" в городе Туркестан стартовали игры I тура ХХХ чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женщин высшей лиги. Мероприятия посвящены 30-летию Независимости страны.

В соревнованиях приняли участие 6 команд: "Туран" (Туркестанская область), "Шымкент" (Шымкент), "Тараз" (Тараз), "Грация KZ" (Уральск), "Костанай" (Костанай), "Темиртау" (Карагандинская область). Первый день соревнований прошел очень напряженно.

Хозяева протиснулись между "Туран" и уральской командой "Грация KZ". На эту встречу специально приехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и выразил поддержку команде "Туран" Туркестанской области. В упорной борьбе со счетом 3:0 победу одержали волейболисты команды "Туран". Стоит отметить, что уральский клуб стал чемпионом страны прошлого сезона. Теперь "Турановцы" проведут второй матч против команды из Шымкента.

Главный судья соревнований по волейболу среди команд Высшей лиги Ким Людмила поздравила всех с началом чемпионата и поблагодарила организаторов соревнований. Она высоко оценила возможности нового спортивного комплекса и выразила уверенность, что в самое ближайшее время эта площадка станем центром спортивных соревнований международного ровня.

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