В Жетысайском районе Туркестанской области проводится очистка каналов

План выполнен на 96%, работа близится к завершению.

Поливная вода для пахотных земель была большой проблемой в Жетысайском районе.

Основные каналы и системы внутреннего водоснабжения, снабжающие хозяйства поливной водой, были забиты земляной почвой и травой. В соответствии с поручением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в Жетысайском районе проводятся работы по их очистке. Работы начались в июле этого года, средства были выделены из областного бюджета. Проект, направленный на предотвращение засоления земель, на сегодняшний день выполнен на 96%.

По Жетысайскому району подобные работы проходят в Кызылкумском, Жанаауылском, Жылысуйском, Атамекенском, Казыбекбиском, Каракайском, Далдибекском и Макталинском сельских округах. Сегодня известно, что вертикальные дренажи в районе находятся в нерабочем состоянии. Вопросы очистки этих сооружений оказали бы большое содействие крестьянским хозяйствам районов.

Насколько я знаю, такая работа проводится впервые за 50 лет. Это хорошая новость для местных аграриев. Мы обратились с данной просьбой к акиму района Мурат Болатович, когда он приехал в наше село с рабочим визитом. Работы начаты. От своего имени и от имени всех жителей села хочу поблагодарить главу области Умирзака Шукеева за его поддержку и начало такого масштабного проекта, - говорит аксакал села Алмалы Макталинского сельского округа Сактылла Темиралиев.

На сегодняшний день из 121 каналов районной коммунальной собственности, общей протяженностью 241,3 км, 114 уже прошли механическую очистку. План выполнен на 96%, работа близится к завершению.

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