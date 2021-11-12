Озеленение Туркестана продолжается

В ходе обхода объектов также был изучен ход строительства с применением габионных конструкций.

Работы по озеленению Туркестана продолжаются. Напомним, для этого город был разделен на 32 сектора.

За каждый из них отвечают акимы районов, городов и руководители отделов. Темпы работы во всех секторах должны быть достаточно высокие, ведь они вносят конкретный вклад в благоустройство города.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посещает каждый сектор, регулярно проверяя работу по благоустройству и озеленению города. В этот раз он ознакомился с ходом работ в секторах закрепленных за Тюлькубасским, Ордабасинским, Отрарским, Сайрамским районами, а также города Арысь и управления строительства. Кое-где были указаны на недостатки и недочеты, некоторым секторам была выражена благодарность за хороший труд.

В ходе обхода он отметил, что работать надо не для галочки, а во благо города. В особенности полностью завершить систему полива, а для защиты молодых саженцев от ветра необходимо закреплять железными проволоками. Было поручено увеличить саженцы гужума и других деревьев, которые быстро адаптируются к местному климату.

В ходе обхода объектов также был изучен ход строительства с применением габионных конструкций.

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