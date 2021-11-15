Премьер-министр Казахстана рассказал о своем графике работы

Рабочий день премьер-министра начинается в 7:15.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал о своем графике работы, передает Zakon.kz.

15 ноября Аскар Мамин провел встречу с редакторами СМИ.

Вы один из чиновников, известных ранним проведением совещаний. Я не знаю, как ваши подчиненные, мои страдают. Самая ранняя съемка – это правительство. Аскар Узакпаевич, как вы придерживаетесь такого режима, – спросил один из редакторов.

Премьер-министр ответил, что его рабочий день начинается в 7:15.

Раскрою тайну: я просыпаюсь в 5 утра каждый день. У меня час уходит на спорт, и в командировках у меня спортивная форма, где бы я ни находился, час в день я занимаюсь спортом. В 7:15 я получаю доклад министра внутренних дел Ерлана Заманбековича Тургумбаева. Он еще раньше меня, получается, приходит, потом у меня общение с министром чрезвычайных ситуаций Ильиным. Он тоже, я так понимаю, раньше меня приходит, получает информацию и докладывает, – поделился Мамин.

Премьер отметил, что не требует от подчиненных приходить на работу очень рано. Однако есть коллеги, которые приходят на работу раньше него.

Рабочий день проходит с утра до позднего вечера, день пролетает в одно мгновение. Большое количество встреч, совещаний разных. Но я не люблю утренние совещания. Если вы заметили, заседания правительства проходят не больше часа. 45 минут – час для того, чтобы обсудить вопросы, которые в повестке заседания правительства. По вторникам с 9 до 10 мы проводим заседания правительства, и каждый потом работает, – ответил глава правительства.

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