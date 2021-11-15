Автомобиль слетел в кювет в ВКО – один погиб, двое пострадали

Авария произошла 15 ноября около 08:10.

В Восточно-Казахстанской области автомобиль слетел в кювет. В результате ДТП один человек скончался на месте, двоих госпитализировали, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, авария произошла 15 ноября около 08:10.

36-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz E 220 следовал по автодороге Усть-Каменогорск – Семей. В салоне автомашины были три пассажира. На 65-ом километре трассы Уланского района водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. пресс-служба ДП ВКО

Фото: Instagram/osa_uka_vko

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, на месте происшествия скончался 66-летний пассажир, водитель и двое пассажиров (женщина 1974 г.р. и парень 1998 г.р.) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. пресс-служба ДП ВКО

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