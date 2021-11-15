В чем проявляется неуважение к суду и как наказывается

Нарушение порядка в судебном заседании мешает нормальному ходу судебного разбирательства, демонстрирует неуважение не только к суду, но и к участникам процесса.

В чем проявляется неуважение к суду и какое наказание за это предусмотрено. Об этом рассказала старший судебный пристав Есильского районного суда Акмолинской области Кымбат Айтмурзинова, передает Zakon.kz.

Она отметила, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, гражданских, уголовных дел, как в ходе судебного разбирательства, так и вне судебного заседания, до сих пор встречаются факты проявления неуважения к суду.

За проявление неуважения к суду или судье предусмотрена ответственность в законе "О судебной системе и статусе судей".

Согласно ч. 1 ст. 653 Кодекса об административных правонарушениях РК неуважение к суду выражается:

в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным;

в неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании;

в нарушении установленных в суде правил;

в иных действиях (бездействиях), явно свидетельствующих о неуважении к суду или судье.

За это предусмотрена административная ответственность в виде:

предупреждения; штрафа в размере 20 МРП (58 340 тенге); административного ареста на срок до пяти суток.

При этом за действия или бездействия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрена административная ответственность в виде:

штрафа в размере 30 МРП (87 510 тенге);

административного ареста на срок до 10 суток.

Судебный пристав отметила, что за проявление неуважения к суду предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, – сказала она.

Так, согласно ч. 1 ст. 410 УК РК за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, предусмотрена ответственность в виде:

штрафа в размере до 200 МРП (875 100 тенге);

исправительных работ в том же размере;

привлечения к общественным работам на срок до 200 часов;

ареста на срок до 50 суток.

За проявление неуважения к суду, выразившееся в оскорблении судьи или присяжного заседателя, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 410 УК РК.

За что предусмотрена уголовная ответственность в виде:

штрафа в размере до 200 МРП (875 100 тенге);

исправительных работ в том же размере;

привлечения к общественным работам на срок до 200 часов;

ареста на срок до 50 суток.

В уголовном судопроизводстве ответственность за проявление неуважения к суду регламентирована ст. 346 УПК РК.

В соответствии с которой при нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего, а равно совершении иных действий (бездействия), явно свидетельствующих о неуважении к суду, председательствующий вправе удалить лицо из зала судебного заседания или объявить об установлении факта неуважения к суду в случаях, не содержащих признаки уголовного правонарушения, и наложить на виновное лицо денежное взыскание. Удаление может быть произведено в отношении любого участника процесса или иного лица, кроме обвинителя и защитника. Денежное взыскание не может быть наложено на подсудимого и его адвоката, участвующего в качестве защитника, – отметила Айтмурзинова.

Если из зала судебного заседания был удален подсудимый или он отказался участвовать в судебном разбирательстве дела, председательствующий перед каждым заседанием суда должен выяснять у него, желает ли он присутствовать в зале суда при условии соблюдения им распорядка. Приговор должен быть провозглашен в присутствии подсудимого, а при его отказе присутствовать при этом приговор должен быть объявлен ему под расписку немедленно после провозглашения.

Об удалении из зала судебного заседания участника процесса и наложении денежного взыскания суд выносит постановление.

Лица, присутствующие в зале судебного заседания, но не являющиеся участниками процесса, в случае нарушения ими порядка по распоряжению председательствующего удаляются из зала судебного заседания. Кроме того, на них судом может быть наложено денежное взыскание.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, суд направляет материалы прокурору для решения вопроса о начале досудебного расследования.

Как подчеркнула судебный пристав, соблюдение порядка в судебном заседании является одним из обязательных условий его проведения.

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