Лайнер, летевший в Египет, посадили в Актау из-за дебоширки

Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала.

Авиарейс сообщением Нур-Султан – Шарм-эль-Шейх посадили в аэропорту Актау, сообщает Zakon.kz.

Причиной стало поведение одной из пассажирок на борту. 59-летняя жительница столицы, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне.

Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала. первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин

По его словам, в Актау гражданка по акту командира вышеуказанного воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции.

Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по ч.1 ст. 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по ч. 1 ст. 566 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне". первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте отметили, что с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 40 тыс. граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3784 лица.

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