В Акмолинской области смягчили карантин

Постановление вступает в силу с 00:00 16 ноября 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.

Возобновляется движение межобластных, внутриобластных, городских регулярных и нерегулярных (туристических) перевозок при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.

Разрешается деятельность объектов культуры (репетиции) до 30 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 20%

Разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15%.

Разрешается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита. Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение "жума намаз", ежедневных православных служб и других, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса.

Разрешается деятельность крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков), при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Разрешается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности, из расчета 4 кв. м на одного посетителя с режимом работы до 18:00.

Разрешается деятельность объектов общественного питания (по типу кафе, ресторанов, баров при магазинах и т.д. (в помещении), летних площадок, стрит-фудов (отдельно стоящая палатка / ларек / киоск без посадочных мест)) с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями (без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей).

Разрешается деятельность объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей.

Смягчение карантинных мер проводится не ранее семи дней после перехода в "желтую" зону из "красной".

Постановление вступает в силу с 00:00 16 ноября 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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