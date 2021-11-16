В Казахстане цены на строительные материалы остаются на пике

Удорожание материалов наблюдается почти по всем номенклатурам.

В Казахстане строительные материалы подорожали сразу на 28%, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, исследователи отмечают, что подобная ситуация происходит во всем мире.

Рынок жилой недвижимости испытывает сильнейшее давление – наблюдается существенный рост цен на жилье.

Наибольший рост цен на жилье был зафиксирован в Турции (сразу +29,2% за год), Новой Зеландии (+25,9%), США (+18,6%), Словакии (+18,6%) и Швеции (+17,2%).

Тем временем в России рост цен на жилье составил 14,4%.

В общей сложности, в 18 из 55 стран был зарегистрирован двузначный рост цен (по сравнению с 13 странами в прошлом квартале и семью – годом ранее).

В Казахстане в октябре 2021 года года цены на новое жилье показали повышение на 14,6% за год, при этом темпы удорожания продолжают расти, – говорится в публикации Finprom.kz.

Основной и главной причиной роста цен на жилье в Казахстане, как и во всем мире, является значительное удорожание себестоимости строительства из-за скачка цен на стройматериалы.

Помимо растущей дороговизны стройматериалов, от бетона до арматуры, в секторе наблюдается острый дефицит.

С одной стороны, ситуация вызвана бумом строительства, "вышедшего из спячки" после "коронакризисной" заморозки, с другой – за время кризиса часть предприятий – производителей стройматериалов в принципе закрылась, не выдержав испытания пандемией, а сбои поставок товаров и заторы на границах только усугубили положение, – отмечают аналитики.

По данным одной фондовой биржи, строительные компании сталкиваются с одними из самых высоких затрат в истории.

В свою очередь, в Казахстане годовой рост цен предприятий-производителей на стройматериалы в октябре 2021-го составил 28%.

Темпы роста в секторе в текущем году держатся на высоком уровне. Для сравнения: в октябре прошлого года было зафиксировано снижение цен на стройматериалы.

Удорожание строительных материалов в Казахстане наблюдается почти по всем номенклатурам. Так, цены предприятий по производству пластиковых изделий увеличились сразу на 13,7% за год, при этом годом ранее рост составлял всего незначительные 0,5%. Строительные материалы из глины подорожали сразу на 16,2% за год (годом ранее – на 2,3% за год), кирпич, черепица и прочие изделия из обожженной глины выросли в цене на 18,5% за год (годом ранее – на 2,5% за год), строительные изделия из бетона подорожали сразу на 14,2% (годом ранее – на 5,9%), – заявили исследователи.

Огромную роль сыграл рост цен на металлы и изделия из них.

Товары компаний металлургического производства подорожали сразу на 30,9%. Трубы, трубки, полые профили и фитинги из стали выросли в цене сразу на 19,8% за год (при этом годом ранее рост составлял всего 0,3%), строительные металлические конструкции и их части – сразу на 16,6% за год. Кроме того, на 4,5% за год подорожали металлические двери и окна (годом ранее наблюдалось удешевление) и т. д.

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