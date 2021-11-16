15 университетов закрыли в Казахстане

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Правительство рассмотрело вопросы повышения качества высшего образования.
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы повышения качества высшего образования, передает Zakon.kz.
Премьер-министр отметил, что проводится большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность. Вместе с тем необходимо далее повышать качество подготовки специалистов, внедрять механизмы ответственности вузов за качество подготовки студента, – говорится в сообщении primeminister.kz.
Как отмечается, закрыты 15 университетов, предоставляющих некачественное образование, а также пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.
Уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей. Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни. Аскар Мамин
Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения РК, а также НПП "Атамекен" активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов.
Премьер-министр подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании.
Министерству образования и науки поручено предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования, совместно с министерствами финансов, нацэкономики, заинтересованными госорганами – до 22 ноября доработать и внести в правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы.
Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и по открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев Университета", продолжить работу по развитию двухдипломных программ и академической мобильности преподавателей и студентов.
Глава правительства дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.
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