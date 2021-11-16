Бизнесмен в ВКО уклонился от уплаты 105 млн тенге налогов

Его осудили к 1,5 годам лишения свободы.

Предпринимателя осудили за неуплату налогов в ВКО, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, директор ТОО "Центр ОДИ" осужден за преднамеренное банкротство. Он пытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 105 млн тенге.

Учредитель и руководитель предприятия Джексенев в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО, – отметили в ведомстве.

Бизнесмена осудили к 1,5 годам ограничения свободы.

Решением суда наложен арест на объекты предприятия – гостиницу, кафе-бар, сауну, здания хозяйственного блока.

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