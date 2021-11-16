Есть несколько факторов – министр о росте цен на квартиры

В ситуации повышенного спроса на рынке жилья страны появляется ажиотаж – Атамкулов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов объяснил рост цен на недвижимость в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бейбут Атамкулов признал, что есть много факторов, которые приводят к росту цен на недвижимость. Первый – предоставление казахстанцам возможности использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

Есть несколько факторов. Фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны, чтобы они могли использовать пенсионные деньги. Но этот же фактор субъективный, то есть, вы получаете деньги, вы можете расходовать. В один и тот же момент появляется спрос на одну квартиру. Если раньше был один человек, то появилось пять. Если у вас есть квартира, и вы хотите ее сдать в аренду или продать, и вы видите, что появился клиент, завтра позвонил второй, третий, то решаете поднять цену. Это нормально в любом обществе, – пояснил министр.

В итоге, по его словам, в этой ситуации повышенного спроса на рынке жилья страны появляется ажиотаж.

Мы проанализировали повышение цен на квартиры. У нас есть государственная экспертиза по социальным проектам, то есть проектам, где задействованы государственные деньги. Мы увидели входную цену в 180-200 тыс. тенге за квадратный метр. А потом увидели выходную, за сколько продают. И теперь просим объяснить, почему произошел рост. Притом, что вся сметная стоимость рассчитана под стоимость арматуры. Насколько влияет она на стоимость одного квадратного метра? Это всего 14% при монолитном строительстве, чуть меньше – при каркасном. То есть цены, которые они заявили, и расчетные цены – несопоставимы. То же самое по цементу, по всем составляющим, – подчеркнул Атамкулов.

Выяснилось, что его ведомство не "может влиять и давить на рынок". Вправе они только указать на действия застройщиков в антимонопольный орган.

Мы ведем только политику. Мы должны обеспечить производство, обеспечить условия для производства, а вот дальше стимулирующие продажи – это в ведении МТИ, – резюмировал глава МИИР.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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