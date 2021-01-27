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© СИ "Zakon.kz"
Новости Нур-Султана
27 января 2021
00:20
Елордада бір топ жігіт төбелесіп, оқ атысты
26 января 2021
22:55
"Трактор" прервал победную серию "Барыса"
18:51
Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью
2
15:38
Стоял на подоконнике и звал маму: в Нур-Султане полицейские спасли малыша
2
11:33
В Нур-Султане переименуют часть улиц
28
25 января 2021
10:07
Появилось видео, как водитель такси в "час пик" выехал на встречку
2
24 января 2021
12:16
В Нур-Султане из-за девушки произошла массовая драка с перестрелкой
11
23 января 2021
09:30
Женщину с поврежденным позвоночником отказались госпитализировать в больницу
4
22 января 2021
20:50
Экс-глава управления культуры Нур-Султана приговорен к 5 годам за взятку
1
18:38
Кульгинов доложил Елбасы о мерах по стабилизации эпидемиологической обстановки в столице
21
17:28
Списывавших с "Сергека" штрафы полицейских осудили
7
17:01
Токаев поручил Цою держать эпидситуацию под жестким контролем
142
16:11
В каких случаях можно будет использовать пенсионные накопления на ремонт
2
15:10
Правила по снятию пенсионных на лечение озвучат к концу января
1
12:49
Елордада ІІ ауысымдағы оқушылар қашықтықтан оқуға көшірілді
11:58
Алматы мен Нұр-Сұлтан – айыппұлдар астанасы атанды
11:22
Нигматулин: Мажилис рассмотрит международное соглашение о борьбе с автоугонами
2
10:36
Нұр-Сұлтан қаласы карантинге жабыла ма?
09:12
23 января запустят онлайн-платформу для заявок на снятие пенсионных накоплений
47
08:00
На "дистанционку" перевели учащихся начальных классов в Нур-Султане
1
21 января 2021
20:37
Общественные организации столицы войдут в состав мониторинговых групп
16:26
Стало известно, почему подорожало мясо в Казахстане
24
15:38
С какими подарками расстались чиновники в 2020 году
1
14:44
Алматыда ақыры крематорий салынатын болды
14:11
Как будут утверждать новые тарифы на коммунальные услуги
12
11:54
Как будут проверять документы у водителей при плохом Интернете
2
11:43
Будут ли штрафовать водителей с иностранными номерами за отсутствие документов
11:10
В Казахстане могут запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет
5
11:04
Приняты поправки, разрешающие не возить с собой права и техпаспорт
29
10:47
Теңіз күштерінің экс-адмиралы елордада кісі тасып, күн көріп жүр
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