Новости Нур-Султана

27 января 2021
00:20 Елордада бір топ жігіт төбелесіп, оқ атыстыicon
26 января 2021
22:55 "Трактор" прервал победную серию "Барыса"
18:51 Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью 2
15:38 Стоял на подоконнике и звал маму: в Нур-Султане полицейские спасли малыша 2
11:33 В Нур-Султане переименуют часть улиц 28
25 января 2021
10:07 Появилось видео, как водитель такси в "час пик" выехал на встречку icon 2
24 января 2021
12:16 В Нур-Султане из-за девушки произошла массовая драка с перестрелкой 11
23 января 2021
09:30 Женщину с поврежденным позвоночником отказались госпитализировать в больницуicon 4
22 января 2021
20:50 Экс-глава управления культуры Нур-Султана приговорен к 5 годам за взятку 1
18:38 Кульгинов доложил Елбасы о мерах по стабилизации эпидемиологической обстановки в столице 21
17:28 Списывавших с "Сергека" штрафы полицейских осудили 7
17:01 Токаев поручил Цою держать эпидситуацию под жестким контролем 142
16:11 В каких случаях можно будет использовать пенсионные накопления на ремонт 2
15:10 Правила по снятию пенсионных на лечение озвучат к концу января 1
12:49 Елордада ІІ ауысымдағы оқушылар қашықтықтан оқуға көшірілді
11:58 Алматы мен Нұр-Сұлтан – айыппұлдар астанасы атанды
11:22 Нигматулин: Мажилис рассмотрит международное соглашение о борьбе с автоугонами 2
10:36 Нұр-Сұлтан қаласы карантинге жабыла ма?icon
09:12 23 января запустят онлайн-платформу для заявок на снятие пенсионных накоплений 47
08:00 На "дистанционку" перевели учащихся начальных классов в Нур-Султане 1
21 января 2021
20:37 Общественные организации столицы войдут в состав мониторинговых групп
16:26 Стало известно, почему подорожало мясо в Казахстане  24
15:38 С какими подарками расстались чиновники в 2020 году  1
14:44 Алматыда ақыры крематорий салынатын болды
14:11 Как будут утверждать новые тарифы на коммунальные услуги 12
11:54 Как будут проверять документы у водителей при плохом Интернете  2
11:43 Будут ли штрафовать водителей с иностранными номерами за отсутствие документов 
11:10 В Казахстане могут запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет 5
11:04 Приняты поправки, разрешающие не возить с собой права и техпаспорт  29
10:47 Теңіз күштерінің экс-адмиралы елордада кісі тасып, күн көріп жүрicon
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