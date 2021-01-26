Новости Атырауской области

26 января 2021
07:37 Вымогательница угрожала жительнице Атырау слить в соцсети интимные видео 1
25 января 2021
17:55 Үш мас әйелдің кесірінен мейрамхананың карантинде жұмыс істегені әшкереленді
24 января 2021
15:41 В Атырау ввели новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте 2
07:58 Водитель и годовалый ребенок погибли в ДТП на трассе Атырау-Уральск
23 января 2021
09:36 Расчлененный труп мужчины нашли в Атырауской области
22 января 2021
12:59 Автору видео с фламинго отменили наказание и тут же снова наказали 1
09:47 Бизнес-леди украла деньги, выделенные на оказание бесплатных медуслуг  8
08:51 Убийство младенца в Атырау. Коллеги осужденных не согласны с суровым приговором суда 18
21 января 2021
20:51 Опубликовано новое постановление о карантине в Атырауской области 4
20 января 2021
17:52 Атыраулық бойжеткен жігітін тонауға ат салысқан
14:48 Атырауда жарықтың қайта-қайта өшуіне Арал тұзының "кінәсі" болуы мүмкін
14:16 Соли Аральского моря могли стать причиной отключения света в Атырау
10:15 Атырауда құнды құжаттарды қоқысқа тастаған кім екені белгілі болдыicon
19 января 2021
17:08 Дело об убийстве младенца в Атырау. Судье понадобилась помощь конвойныхicon
16:21 Атырауда нәрестені өлтірді деп айыпталған дәрігерлер сотталды
18 января 2021
18:01 Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача
16 января 2021
12:14 Собака, которую протащили на машине по асфальту в Атырау, переедет в Алматыicon 6
15 января 2021
15:57 Қазақстанда Altay-45 деген қысқы дизель жасалды
11:07 Вещдоки на 268 млн тенге украл житель Атырау
07:23 Школы и жилые дома остались без крыш из-за сильного ветра в Атырауской области 1
14 января 2021
14:53 Атырауда қатты желден шатырлар ұшып жатыр
14:43 Атырау облысы инспекторларының жалақысы мен сыйақысын иемденген рота командирі сотталды
14:22 Полицейский забирал зарплаты и премии инспекторов в Атырауской области 6
12:50 На свалке нашли паспорта и удостоверения жителей Атырауicon 5
12 января 2021
18:58 Перебои в электросетях устранили в Атырауской и Мангистауской областях
11 января 2021
11:50 Сайлау күні кешкісін Атырау мен Маңғыстау облыстарында жарық өшіп қала берген
11:23 Названа причина перебоев со светом в Атырауской и Мангистауской областях  8
10:45 КВИ-дың таралуы бойынша екі облыс "қызыл" аймаққа түсіп қалды
10 января 2021
19:39 Атырау облысының әкімі де өз таңдауын жасадыicon
19:25 Аким Атырауской области отдал свой голос 1
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