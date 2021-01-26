Законодательство
Бухгалтеру
Право
Погода
Форум
Радио
Работа
Новости
Главные новости
Новости Казахстана
Мировые новости
Популярные новости
Интервью
Фоторепортажи
Все новости
Законодательство РК
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Право
Правмедиа
Курс валют
Сервисы
Информеры
Онлайн переводчик
Карта сайта
KZ
Қазақша нұсқа
Настройки
Уведомления
Ночной режим
Автообновление
Реклама
Правила
Контакты
Выходные данные
© СИ "Zakon.kz"
Новости Атырауской области
26 января 2021
07:37
Вымогательница угрожала жительнице Атырау слить в соцсети интимные видео
1
25 января 2021
17:55
Үш мас әйелдің кесірінен мейрамхананың карантинде жұмыс істегені әшкереленді
24 января 2021
15:41
В Атырау ввели новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте
2
07:58
Водитель и годовалый ребенок погибли в ДТП на трассе Атырау-Уральск
23 января 2021
09:36
Расчлененный труп мужчины нашли в Атырауской области
22 января 2021
12:59
Автору видео с фламинго отменили наказание и тут же снова наказали
1
09:47
Бизнес-леди украла деньги, выделенные на оказание бесплатных медуслуг
8
08:51
Убийство младенца в Атырау. Коллеги осужденных не согласны с суровым приговором суда
18
21 января 2021
20:51
Опубликовано новое постановление о карантине в Атырауской области
4
20 января 2021
17:52
Атыраулық бойжеткен жігітін тонауға ат салысқан
14:48
Атырауда жарықтың қайта-қайта өшуіне Арал тұзының "кінәсі" болуы мүмкін
14:16
Соли Аральского моря могли стать причиной отключения света в Атырау
10:15
Атырауда құнды құжаттарды қоқысқа тастаған кім екені белгілі болды
19 января 2021
17:08
Дело об убийстве младенца в Атырау. Судье понадобилась помощь конвойных
16:21
Атырауда нәрестені өлтірді деп айыпталған дәрігерлер сотталды
18 января 2021
18:01
Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача
16 января 2021
12:14
Собака, которую протащили на машине по асфальту в Атырау, переедет в Алматы
6
15 января 2021
15:57
Қазақстанда Altay-45 деген қысқы дизель жасалды
11:07
Вещдоки на 268 млн тенге украл житель Атырау
07:23
Школы и жилые дома остались без крыш из-за сильного ветра в Атырауской области
1
14 января 2021
14:53
Атырауда қатты желден шатырлар ұшып жатыр
14:43
Атырау облысы инспекторларының жалақысы мен сыйақысын иемденген рота командирі сотталды
14:22
Полицейский забирал зарплаты и премии инспекторов в Атырауской области
6
12:50
На свалке нашли паспорта и удостоверения жителей Атырау
5
12 января 2021
18:58
Перебои в электросетях устранили в Атырауской и Мангистауской областях
11 января 2021
11:50
Сайлау күні кешкісін Атырау мен Маңғыстау облыстарында жарық өшіп қала берген
11:23
Названа причина перебоев со светом в Атырауской и Мангистауской областях
8
10:45
КВИ-дың таралуы бойынша екі облыс "қызыл" аймаққа түсіп қалды
10 января 2021
19:39
Атырау облысының әкімі де өз таңдауын жасады
19:25
Аким Атырауской области отдал свой голос
1
‹
1
2
3
...
114
115
116
›
Популярное
все топ новости
НОВОСТИ
Хотите быть в курсе важных новостей?
Нет, спасибо
Разрешить