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В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки бизнеса

В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки бизнеса Фото: unsplash
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 31 июля 2023 года провел совещание по вопросам повышения эффективности механизмов государственной поддержки отечественных производителей, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения на сайте primeminister.kz, участники рассмотрели новые подходы к подтверждению казахстанского происхождения товаров.

Так, предлагается сформировать и вести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на различные меры государственной поддержки. Попасть в реестр можно будет единожды подтвердив наличие соответствующих производственных и технологических условий: наличие конструкторской документации, производственных площадей, оборудования, квалифицированных кадров и т. д.

Ожидается, что такой подход позволит исключить выдачу платных сертификатов подтверждения происхождения, а также условия для получения мер господдержки производителями импортных товаров. Параллельно с этим за счет автоматизации и цифровизации ряда процессов может снизиться нагрузка на отечественные компании, экспортирующие свою продукцию в другие страны.

В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки бизнеса

Фото: primeminister.kz

В целом, повышение эффективности установления казахстанского происхождения товаров даст возможность сфокусировать меры господдержки на добросовестных отечественных производителях, стимулировать развитие локализации, модернизацию и расширение производственных мощностей внутри республики, повысить прозрачность ценообразования на различные товары и т. д.

Премьер-министр подчеркнул, что разработку новой системы нужно продолжать в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен" и отраслевыми ассоциациями.

"Необходимо обеспечить интеграцию реестра с базами данных государственных органов, чтобы бизнесу не требовалось подтверждать свое присутствие в нем дополнительными выписками. В целом реестр призван стать единой точкой достоверной информации о происхождении товаров и должен работать в интересах добросовестного бизнеса".Алихан Смаилов

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