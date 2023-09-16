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Микрокредитов на сумму 42 млрд тенге выдали сельским предпринимателям

посев Фото: gov.kz
По состоянию на 13 сентября выданы 7429 микрокредитов на сумму 42 млрд тенге с охватом 1388 сельских округов, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры озвучили в рамках очередного заседания проектного офиса "Ауыл аманаты", который выделяет сельчанам микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет.

По данным министерства сельского хозяйства, из почти 7,5 тыс. микрокредитов 85% будут направлены на сферу животноводства (35,8 млрд тенге), 7% – растениеводства (2,8 млрд тенге), 5% – приобретение сельхозтехники и оборудования для кооперативов и 2,6% – прочие направления (1,1 млрд тенге).

По итогам заседания заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручения ответственным госорганам и регионам по созданию проектных офисов на уровне области, района, сельского округа и ускорить процесс разработки цифровой платформы.

"Акиматам всех уровней до конца текущего года предстоит провести скрининг сельских округов, определить их экономическую специализацию, а также активизировать работу по созданию кооперативов", - говорится в докладе на сайте правительства.

Также Дуйсенова отметила положительный опыт Жамбылской и Актюбинской областей.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна.

Ранее говорилось, что дожди и заморозки могут снизить качество зерна в северных областях Казахстана.

В основных зерносеющих регионах Казахстана – Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях –последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозам "Казгидромета", дожди продлятся вплоть до 17 сентября. Ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

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