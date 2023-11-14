На 150 млрд тенге выросла стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау

Строительство ТЭЦ в Кокшетау, которое планируют провести при участии российского партнера, обойдется в 389 млрд тенге. Ранее стоимость строительства оценивали в 239 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК 14 ноября, построить угольные ТЭЦ планируют в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Это должно обеспечить сохранение энергетической безопасности, надежное энергоснабжение и устранение дефицита электроэнергии в регионах.

"Реализация данных проектов вызывает некоторые трудности, учитывая отказ международных финансовых институтов участвовать в создании угольной генерации", – сообщили в Минэнерго.

Строить ТЭЦ в Казахстане поможет российский партнер в лице компании "Интер РАО – Экспорт", с которой Минэнерго РК подписало соответствующий меморандум. При этом уже известно, что стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау существенно увеличится по сравнению с первоначальным планом.





"По проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау в настоящее время имеется технико-экономическое обоснование (ТЭО), согласно которому сметная стоимость составляет 389 млрд тенге (с учетом НДС). Предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ. ТЭО проекта сейчас находится на государственной экспертизе", – сообщили в министерстве.

Ранее в Кокшетау уже пытались построить ТЭЦ за счет привлечения частных инвесторов. Но две попытки оказались безуспешными: тендеры, проведенные в январе и феврале-марте 2023 года, не состоялись из-за отсутствия заявок. В августе 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с населением Степногорска оценивал стоимость строительства новой ТЭЦ в Кокшетау в 239 млн тенге. Это почти в полтора раза меньше той суммы, о которой идет речь сейчас.

По проекту строительства ТЭЦ-3 в Семее сейчас разрабатывают технико-экономическое обоснование, сметная стоимость пока не определена. Завершить разработку ТЭО и получить заключение Госэкспертизы планируют в декабре.

ТЭЦ-2 в Усть-Каменогорске планируют построить в Левобережной части города, она будет работать на твердом топливе. Тепловую энергию с ТЭЦ собираются полностью передавать в Правобережную часть Усть-Каменогорска, чтобы заместить выбывающие мощности. ТЭО по этому проекту собираются разработать в 2024 году.

О том, что три ТЭЦ в Казахстане помогут построить российские партнеры, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России 9 ноября.