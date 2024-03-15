Сколько автомобилей зарегистрировано в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2024 года на учет поставлено 146,4 тыс. единиц автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 февраля 2024 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 млн 348 тысяч 900 единиц.



Из них:

88,1% – легковые автомобили

9,8% – грузовые

2,1% – автобусы

Больше всего авто было зарегистрировано в Алматы – 619 763 ед., в Алматинской области – 585 913 ед. и в Астане – 387 145 единиц.

При этом из зарегистрированных легковых авто 288 842 возрастом не старше 3 лет, 561 818 авто – от 3-х до 7 лет, 615 974 авто – от 7 до 10 лет, 1 108 930 авто – от 10 до 20 лет, 2 130 017 авто – старше 20 лет.

Ранее сообщалось, на сколько в Казахстане стало больше машин, в том числе электрокаров.