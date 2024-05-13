922 млн куб. м воды получит Казахстан из Узбекистана в поливной сезон 2024 года
Министр
водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в 86 заседании
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нее
входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сообщает
пресс-служба ведомства.
По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн
кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу "Достык"
в поливной сезон.
При этом, в Шардаринском водохранилище Туркестанской
области собрано 4,8 млрд кубометров воды. В Токтогульском водохранилище
(Кыргызстан), вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана,
собрано 8 млрд кубометров.
Также на заседании был утвержден прогнозный график работы
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ до 30 сентября этого года.
Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках
Международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует
наша страна. Казахстан завершил все организационные работы.
Также разрабатывается проект соглашения "О создании
механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии".
"Наша первостепенная задача сейчас - собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна". Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов
Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.
В апреле стало известно, что после масштабных паводков в Казахстане построят 57 новых водохранилищ