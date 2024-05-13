922 млн куб. м воды получит Казахстан из Узбекистана в поливной сезон 2024 года

922 млн кубометров воды получит Казахстан из Узбекистана по каналу "Достык" в поливной период 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в 86 заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.



По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу "Достык" в поливной сезон.



При этом, в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды. В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан), вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров.



Также на заседании был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ до 30 сентября этого года.



Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует наша страна. Казахстан завершил все организационные работы.



Также разрабатывается проект соглашения "О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии".



"Наша первостепенная задача сейчас - собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна". Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.

В апреле стало известно, что после масштабных паводков в Казахстане построят 57 новых водохранилищ