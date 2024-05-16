Отменить утильсбор для сельхозтехники предложили в Казахстане

Депутат Сената Парламента Казахстана Али Бектаев на пленарном заседании палаты 16 мая 2024 года в запросе озвучил, что хозяйства перестали приобретать новую технику. Он предложил отменить для них утилизационный сбор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что в стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и восемь предприятий по производству самоходной техники.

"В 2023 году этими предприятиями выпущено 5,4 тыс. тракторов, 1 тыс. комбайнов, более 17 тыс. прицепов и подвесных механизмов. То есть они производят 80% годовой потребности аграрного сектора в тракторах и комбайнах и около 30% прицепной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44%. Основные запчасти импортируются", – дополнил Али Бектаев.

По его мнению, именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев

"Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производятся за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения?" – спросил сенатор.

Кроме того, он отметил высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники.

"Это приводит к тому, что крестьяне не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие тракторы и комбайны. По состоянию на 2024 год объем утильсбора составляет от 370 000 до 7 380 000 тенге за трактор и от 1 600 000 до 8 300 000 тенге за комбайн. Для крестьян это значительные суммы", – продолжил Али Бектаев.

С его слов, хозяйства, которые не могут оплатить утильсбор, перестали приобретать новую технику.

"Сеют и собирают урожай на старой технике, используют устаревшие машины на запчасти, а оставшееся сдают в металлолом. Так какова в этом процессе роль "Жасыл даму", которое собирает деньги за утильсбор? Считаю, что государство, если и не выиграет, то точно не проиграет, если откажется от утильсбора с сельскохозяйственной техники", – резюмировал Али Бектаев.

В Казахстане принцип РОП действует с 1 января 2016 года.

7 декабря 2023 года в Казахстане утвердили правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов (расширенных обязательств производителей) РОП.

Ранее сообщалось, что приказами МЭПР от 13 октября 2023 года внесены изменения в Перечень отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, и Методику расчета утилизационного сбора.

Так, из Перечня отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, исключили раздел 20: Кабельно-проводниковая продукция.