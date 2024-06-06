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Ежегодно АО "Самрук-Қазына" закупает товары и услуги на 3,7 трлн тенге у казахстанских поставщиков

Закупает товары и услуги на 3,7 трлн тенге у казахстанских поставщиков, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:22 Фото: "Самрук-Қазына"
Ежегодно на zakup.sk.kz (единый сайт, где Группа компаний закупает товары и услуги) проводятся закупки на сумму более 3,7 трлн тенге и заключается свыше 85 тысяч договоров.

Сегодня в системе зарегистрировано почти 104 тысячи потенциальных поставщиков и 160 организаций заказчиков, включая их филиалы.

Система электронных закупок Фонда zakup.sk.kz – это больше, чем просто сайт. Это огромная база данных, позволяющая проводить аналитические расчеты по прогнозированию спроса и ценообразования, выявлению коррупционных рисков и многое другое.

"Ежедневно на zakup.sk.kz может проводиться свыше 250 конкурсов, в каждом из которых в среднем участвуют 5 потенциальных поставщиков. Главные преимущества веб-портала – в его многофункциональности и открытости. Площадка дает возможность контролировать все стадии процесса закупок, начиная с момента их планирования, проведения процедуры выбора поставщика до заключения договора и исполнения обязательств по нему. Реализация всех процессов на одной платформе позволяет проводить мониторинг состояния цепочки всех процедур, выявлять и предупреждать ошибки пользователей". Заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Қазына Контракт" Эльдар Доскенов

Все заключаемые договоры – электронные, что упрощает связь между сторонами. А все этапы закупок отображаются в режиме реального времени.

Если поставщик не согласен с итогами закупок или видит нарушения, то он может тут же обратиться в Фонд. Для этого на веб-портале предусмотрен реестр жалоб, где автоматически регистрируются обращения от потенциальных поставщиков.

"Этот реестр находится в открытом доступе для всех участников. Любой желающий может не только ознакомиться с жалобой, но и отслеживать статус его рассмотрения. Кроме того, позвонив в действующий колл-центр, поставщик сможет получить ответы на все интересующие вопросы", – отметил Доскенов.

В целом, для обеспечения прозрачности процессов закупок, а также взаимного обмена информацией налажена консолидация с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по противодействию коррупции.

В рамках "Единого окна закупок" осуществляется передача данных о закупках в Национальную палату "Атамекен", а также реализована интеграция по получению данных о выданных сертификатах СТ-KZ для введения и формирования Реестра товаропроизводителей Фонда.

Как АО "Самрук-Қазына" контролирует прозрачность закупок

В Фонде работает специальная Централизованная служба по контролю за закупками, сотрудники которой проводят мониторинг закупок, обеспечивают контроль и оперативное реагирование на поступающие обращения от поставщиков.

Всего за пять месяцев текущего года службой уже рассмотрено 3139 обращений. Это около 30 обращений каждый день. За 2023 год было обработано свыше 6 тысяч обращений.

Все обращения тщательно анализируются и рассматриваются специалистами в соответствии с Порядком осуществления закупок Фонда.

Также продолжается работа по улучшению Порядка осуществления закупок, чтобы сделать его более удобным и автоматизировать процессы на веб-портале.

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