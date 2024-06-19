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Государству вернули имущество МЦПС "Хоргос" - Генпрокуратура

Государству вернули имущество МЦПС &quot;Хоргос&quot; - Генпрокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 11:40 Фото: gov.kz
Проведенная Генеральной прокуратурой проверка установила, что оценка багажного терминала "Хоргос" была проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов. Имущество вернули государству, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Багажный терминал Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", площадью более 900 м2 был реализован в 2018 году за 90 млн тенге.

В последующем в 2023 году заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под ним, площадью 1,9 га, на сумму 500 тысяч тенге.

Однако, правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов.

Более того, отчуждение земельного участка произведено спустя четыре года после реализации здания.
Для возврата указанных активов в государственную собственность прокуроры обратились в суд.

Вступившим в законную силу решением специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу от 19.03.2024г. исковые требования удовлетворены, договоры признаны недействительными.

В апреле В МЦПС "Хоргос" накрыли притон с казино для граждан Китая.

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