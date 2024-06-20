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Виноваты ли вейпы: в Казахстане снизился выпуск табачной продукции

производство, снижение, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:56 Фото: Freepik
С чем связано снижение производства табачных изделий в текущем году и что могло повлиять на ситуацию в отрасли, в материале Zakon.kz.

В январе – мае выпуск сигарет, сигар и папирос составил 92,6 млрд тенге, что номинально на 17% (18,3 млрд тенге) меньше относительно того же периода прошлого года, сообщили в Первом кредитном бюро. По итогам пяти месяцев показатель падает второй год подряд. При этом темпы нынешнего снижения – самые высокие с 2017 года.

"Интересно, что с 2020 по 2022 год период завершался внушительным ростом стоимостных объемов производства – в среднем на 55% год к году". ПКБ
сигареты, табачные изделия, производство, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:56

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Аналитики бюро считают, что снижение связано с уменьшением количества произведенных табачных изделий. При этом снижение цен исключается, так как табачная продукция ежегодно дорожает, в том числе по причине повышения акцизов.

"В натуральном выражении производство табачных изделий действительно снизилось, но чуть менее заметно, чем в стоимостном, – на 10%, до 5,9 млрд штук. Снижение фиксируется второй год подряд после трехлетнего цикла роста (средние темпы – 11%)", – поделились подсчетами в ПКБ.

В бюро предполагают, что на положении дел в табачной отрасли может сказываться засилье вейпов /электронных сигарет, включая ввезенные в страну контрабандой. Аналитики напомнили, закон о запрете на производство, ввоз и оборот подобных устройств вступил в силу 20 июня. Как сообщалось, это решение было принято, чтобы оградить детей и молодежь от никотиновой зависимости.

В обзоре также отмечается, что в январе – марте внутреннее производство сигарет и папирос покрывало только половину всех имеющихся ресурсов – 3,2 млрд штук, снизившись за год на 11%. В то же время  импорт вырос в 3,7 раза, до 3,4 млрд штук. Таким образом, реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке прибавила 53% и достигла 5,7 млрд штук, резюмировали в бюро.

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