Экономика и бизнес

Где покупать квартиры в Казахстане: рейтинг городов по ценам и темпам роста вторичного жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 11:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным на октябрь 2025 года, индекс цен на вторичном рынке жилья в Казахстане за 12 месяцев составил 107,6%. Это означает, что цены на квартиры в среднем выросли на 7,6%, сообщает Zakon.kz.

Однако динамика за 2025 год демонстрирует некоторое замедление: индекс на сентябрь 2025 года по отношению к декабрю 2024 года составил всего 100,9% (рост на 0,9% за девять месяцев). В ряде регионов даже зафиксирована отрицательная динамика.

Города с наибольшим ростом цен (январь-октябрь 2025 года к январю-октябрю 2024 года):

  • Актобе (115,4%);
  • Павлодар (114,3%);
  • Туркестан (112,2%);
  • Атырау (112,0%).

Данные регионы показывают наиболее активное удорожание жилья, что связано с высоким инвестиционным спросом вкупе с ограниченным предложением на первичном рынке.

Города со стагнацией или снижением цен на вторичку (январь-октябрь 2025 года к январю-октябрю 2024 года):

  • Караганда (99,7%);
  • Усть-Каменогорск (99,3%).

В долгосрочной перспективе рынок демонстрирует впечатляющий рост. Индекс цен на октябрь 2024 года к декабрю 2020 года по Казахстану достиг 166,9%. Актобе является абсолютным лидером и в этом срезе, показав индекс 214,4%, что означает рост цен более чем в два раза за неполные четыре года.

Значительный рост также наблюдался в:

  • Кызылорде (203,0%);
  • Петропавловске (191,6%);
  • Павлодаре (191,6%).

Если говорить о конкретных ценах, то средняя цена по стране на вторичное жилье 571 828 тенге за квадратный метр.

Самые высокие средние цены традиционно зафиксированы в Алматы (716 112 тенге) и Астане (678 190 тенге). Это подтверждает статус этих городов как основных центров притяжения инвестиций и рабочей силы. Самые доступные квартиры на рынке перепродажи находятся в Кызылорде (312 596 тенге) и Актау (342 500 тенге).

Фото: Zakon.kz

Интересно сопоставить абсолютные цены с индексами роста.

  • Актобе. Несмотря на то, что этот город является лидером по темпам удорожания (индекс 115,4%), его средняя цена остается относительно низкой и составляет 353 359 тенге за квадратный метр. Это указывает на эффект низкой базы – высокий процентный рост при низкой стартовой стоимости.
  • Атырау. При высоком индексе роста (112,0%) Атырау имеет высокую абсолютную цену 495 004 тенге, что соответствует его статусу нефтяной столицы с высоким уровнем покупательной способности.

Таким образом, можно сделать любопытные выводы для инвесторов.

Города с высоким индексом роста, такие как Актобе и Туркестан, при относительно низких ценах (353 359 и 371 663 тенге, соответственно) могут представлять интерес для инвесторов, ориентированных на спекулятивный доход.

При этом Алматы и Астана остаются основными направлениями для долгосрочных инвестиций, обусловленных фундаментальными факторами и высокими абсолютными ценами.

Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана сильнее всего выросли цены на квартиры в новостройках.

Андрей Зубов
