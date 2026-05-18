#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Экономика и бизнес

Для новых коксовых батарей Qarmet поставят 55 тысяч тонн огнеупорных материалов

завод, батареи, оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:00 Фото: Qarmet
На металлургический комбинат Qarmet поступила первая партия огнеупорных изделий для строительства коксовых батарей №8 и №9, сообщает Zakon.kz.

Всего в рамках реализации проекта будет поставлено около 55 тысяч тонн таких материалов.

батареи, оборудование, сырье, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:00

Фото: Qarmet

Основной объем огнеупоров предназначен для кладки новых батарей – одного из ключевых этапов формирования современной коксохимической базы предприятия. Эти материалы обеспечат прочность, термостойкость и долговечность конструкций, работающих в условиях экстремальных температур и высоких технологических нагрузок.

склад, оборудование, сырье, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:00

Фото: Qarmet

Для строительства будут использованы динасовые и шамотные огнеупоры. Всего проектом предусмотрено применение более 500 различных марок изделий, каждая из которых предназначена для конкретных технологических зон и условий эксплуатации.

сырье, палеты, коксовый уголь, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:00

Фото: Qarmet

"Динасовый огнеупор является основным конструкционным материалом коксовых батарей и составляет до 60-70% общего объема футеровки. Он применяется в наиболее нагруженных участках: отопительных простенках, стенах и подах коксовых камер, регенераторах и косых ходах. Именно динас обеспечивает жесткость конструкции, высокую теплопередачу и устойчивую работу печей при температурах до 1400-1600 °C. На данный момент осуществляется выгрузка первой партии огнеупоров, после чего материалы будут поэтапно внедрены в строительный процесс новых коксовых батарей", – отметили в компании.

Шамотные огнеупоры применяются во вспомогательных и наиболее чувствительных к температурным перепадам зонах. Они используются при облицовке загрузочных люков, футеровке дверей и стояков, строительстве перекрытий и регенераторов, а также выполняют функцию термозащитного слоя, снижая напряжение в конструкции батареи.

работники, рабочие, оборудование, завод, батареи, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:00

Фото: Qarmet

Использование современных огнеупорных материалов позволит обеспечить надежность, герметичность и долговечность новых коксовых батарей. Это особенно важно для стабильной работы всего металлургического цикла, поскольку коксохимическое производство является одним из базовых звеньев технологической цепочки комбината. Строительство коксовых батарей №8 и №9 является частью масштабной программы модернизации Qarmet. Новые мощности придут на смену устаревшим агрегатам середины прошлого века и позволят повысить эффективность, промышленную безопасность и экологичность производства.

После ввода в эксплуатацию новые батареи обеспечат выпуск до 1,5 млн тонн кокса в год, создав прочную основу для дальнейшего развития металлургического производства в Темиртау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Заливка бетона
12:17, 01 декабря 2025
65 лет службы: Qarmet начал масштабную замену коксовых батарей
Приступил к замене коксовых батарей
16:13, 11 апреля 2025
65 лет эксплуатации – Qarmet приступил к замене коксовых батарей
Рынок строительного металла Казахстана
17:07, 26 января 2026
Qarmet строит новый сортопрокатный стан: что это даст строительному рынку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисисты РК одержали первую победу в юниорском Кубке Дэвиса
16:55, Сегодня
Сборная Казахстана с победы начала квалификацию Кубка Дэвиса в Шымкенте
Ислам Махачев
16:32, Сегодня
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Кеплин делегат на Лигу Европы
16:05, Сегодня
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Данилина в 1/8 Страсбурга
15:48, Сегодня
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: