Для новых коксовых батарей Qarmet поставят 55 тысяч тонн огнеупорных материалов

На металлургический комбинат Qarmet поступила первая партия огнеупорных изделий для строительства коксовых батарей №8 и №9, сообщает Zakon.kz.

Всего в рамках реализации проекта будет поставлено около 55 тысяч тонн таких материалов.

Основной объем огнеупоров предназначен для кладки новых батарей – одного из ключевых этапов формирования современной коксохимической базы предприятия. Эти материалы обеспечат прочность, термостойкость и долговечность конструкций, работающих в условиях экстремальных температур и высоких технологических нагрузок.

Для строительства будут использованы динасовые и шамотные огнеупоры. Всего проектом предусмотрено применение более 500 различных марок изделий, каждая из которых предназначена для конкретных технологических зон и условий эксплуатации.

"Динасовый огнеупор является основным конструкционным материалом коксовых батарей и составляет до 60-70% общего объема футеровки. Он применяется в наиболее нагруженных участках: отопительных простенках, стенах и подах коксовых камер, регенераторах и косых ходах. Именно динас обеспечивает жесткость конструкции, высокую теплопередачу и устойчивую работу печей при температурах до 1400-1600 °C. На данный момент осуществляется выгрузка первой партии огнеупоров, после чего материалы будут поэтапно внедрены в строительный процесс новых коксовых батарей", – отметили в компании.

Шамотные огнеупоры применяются во вспомогательных и наиболее чувствительных к температурным перепадам зонах. Они используются при облицовке загрузочных люков, футеровке дверей и стояков, строительстве перекрытий и регенераторов, а также выполняют функцию термозащитного слоя, снижая напряжение в конструкции батареи.

Использование современных огнеупорных материалов позволит обеспечить надежность, герметичность и долговечность новых коксовых батарей. Это особенно важно для стабильной работы всего металлургического цикла, поскольку коксохимическое производство является одним из базовых звеньев технологической цепочки комбината. Строительство коксовых батарей №8 и №9 является частью масштабной программы модернизации Qarmet. Новые мощности придут на смену устаревшим агрегатам середины прошлого века и позволят повысить эффективность, промышленную безопасность и экологичность производства.

После ввода в эксплуатацию новые батареи обеспечат выпуск до 1,5 млн тонн кокса в год, создав прочную основу для дальнейшего развития металлургического производства в Темиртау.