#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Экономика и бизнес

KEGOC приняло участие в обсуждении нового этапа проекта "Green Corridor Alliance"

форум в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 12:00 Фото: Министерство энергетики РК
В рамках Международного энергетического форума UEW 2026 в Ташкенте состоялась трехсторонняя встреча представителей энергетической отрасли Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Стороны обсудили текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта "Green Corridor Alliance".

KEGOC является одним из соучредителей совместного предприятия ООО "Green Corridor Alliance" наряду с ОАО "Азерэнержи" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

27 апреля 2026 года президент Республики Казахстан подписал Закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан". Это создало необходимую правовую основу для дальнейшей практической проработки проекта.

форум в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 12:00

Фото: Министерство энергетики РК

Участники встречи обсудили эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии, развитие межсистемных связей, а также создание условий для экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу и другие регионы. Отдельное внимание было уделено развитию энергетической инфраструктуры, включая возможное усиление национальных электрических сетей Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

форум в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 12:00

Фото: Министерство энергетики РК

На текущем этапе ключевым направлением является подготовка технико-экономического обоснования проекта. Консультантом выбрана итальянская компания CESI S.P.A. Завершение ТЭО ожидается в мае 2027 года. По итогам этой работы будут определены стоимость проекта, необходимый объем усиления сетевой инфраструктуры трех стран, финансовая модель, а также технические и инвестиционные параметры дальнейшей реализации проекта.

"Проект "Green Corridor Alliance" имеет стратегическое значение для развития энергетической интеграции между Центральной Азией и Южным Кавказом. Для KEGOC важно, чтобы дальнейшее развитие трансрегиональных связей опиралось на технически выверенные решения и обеспечивало надежную работу энергосистемы Казахстана", – отметил управляющий директор по развитию НЭС АО "KEGOC" Канат Аяпбергенов.

Проект "Green Corridor Alliance" был инициирован 13 ноября 2024 года на Всемирном климатическом саммите COP29 в Баку, где главы трех государств подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии. Срок реализации проекта запланирован на 2025-2032 годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Экспертная встреча по обсуждению проекта новой Конституции
14:39, 18 февраля 2026
В Астане прошла экспертная встреча по обсуждению проекта новой Конституции
Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль
18:47, 20 июля 2024
Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль
Токаев, министр энергетики
15:36, 02 апреля 2025
Токаев впервые принял нового министра энергетики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Натан Блэйк о Сатпаеве в АПЛ
12:55, Сегодня
"Напомнил мне Агуэро" - экс-звезда британского футбола о перспективах Сатпаева в "Челси"
Елена Рыбакина стала лидером Чемпионского рейтинга WTA
12:39, Сегодня
Рыбакина против Соболенко: обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
Актюбинка судится из-за мяча в лицо
12:14, Сегодня
Казахстанка будет судиться с "Актобе" из-за полученного сотрясения на матче КПЛ
Фрэнсис Нганну
12:01, Сегодня
Фрэнсис Нганну принял вызов призёра Олимпиады после мощного нокаута в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: