KEGOC приняло участие в обсуждении нового этапа проекта "Green Corridor Alliance"

В рамках Международного энергетического форума UEW 2026 в Ташкенте состоялась трехсторонняя встреча представителей энергетической отрасли Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Стороны обсудили текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта "Green Corridor Alliance".

KEGOC является одним из соучредителей совместного предприятия ООО "Green Corridor Alliance" наряду с ОАО "Азерэнержи" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

27 апреля 2026 года президент Республики Казахстан подписал Закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан". Это создало необходимую правовую основу для дальнейшей практической проработки проекта.

Фото: Министерство энергетики РК

Участники встречи обсудили эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии, развитие межсистемных связей, а также создание условий для экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу и другие регионы. Отдельное внимание было уделено развитию энергетической инфраструктуры, включая возможное усиление национальных электрических сетей Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

На текущем этапе ключевым направлением является подготовка технико-экономического обоснования проекта. Консультантом выбрана итальянская компания CESI S.P.A. Завершение ТЭО ожидается в мае 2027 года. По итогам этой работы будут определены стоимость проекта, необходимый объем усиления сетевой инфраструктуры трех стран, финансовая модель, а также технические и инвестиционные параметры дальнейшей реализации проекта.

"Проект "Green Corridor Alliance" имеет стратегическое значение для развития энергетической интеграции между Центральной Азией и Южным Кавказом. Для KEGOC важно, чтобы дальнейшее развитие трансрегиональных связей опиралось на технически выверенные решения и обеспечивало надежную работу энергосистемы Казахстана", – отметил управляющий директор по развитию НЭС АО "KEGOC" Канат Аяпбергенов.

Проект "Green Corridor Alliance" был инициирован 13 ноября 2024 года на Всемирном климатическом саммите COP29 в Баку, где главы трех государств подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии. Срок реализации проекта запланирован на 2025-2032 годы.