Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 млн долларов США

Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 млн долларов США, сроком обращения 5 лет, в формате Reg S / Rule 144A.

Выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700% годовых. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.

Сделка стала дебютным выпуском еврооблигаций банка на международных долговых рынках капитала и продемонстрировала высокий уровень доверия международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние несколько лет Bank RBK прошел значительную трансформацию – укрепил устойчивость и восстановил доверие рынка, обеспечив заметное улучшение финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.

Банк досрочно и в полном объеме осуществил возврат государственной поддержки, оптимизировал структуру кредитного портфеля, улучшил качество активов в результате работы по оздоровлению баланса, повысил доходность и расширил масштабы бизнеса.

Размещение было успешно реализовано, несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась посредством очных встреч и конференц-звонков с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок продемонстрировала превышение спроса над объемом выпуска. В результате распределения выпуска 38% составили инвесторы из США, 18,7% – из Великобритании, 17,6% – из континентальной Европы и 25,7% – инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange.

Citigroup и J.P. Morgan выступили в качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки. Teniz Capital выступил казахстанским менеджером сделки.

