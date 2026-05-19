В КТЖ пересмотрели дату выхода на IPO

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года озвучил новую дату выхода АО "НК "КТЖ" на IPO, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев заявил: ранее планировалось, что размещение проведут в этом году.

"Но ситуация на рынке не самая благоприятная. В этой связи фонд "Самрук-Казына" ставит новый срок – в первом квартале 2027 года", – резюмировал министр.

24 апреля 2026 года заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ерлан Койшибаев заявил, что компания выйдет на IPO, чтобы рассчитаться с долгами, которые равны 4,7 трлн тенге.