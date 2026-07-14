Бектенов поручил акиматам регионов найти новые точки роста торговли

Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства поручил акиматам в течение месяца подготовить дорожные карты развития торговли и определить новые точки роста товарооборота, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на долю пяти регионов (Астана, Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области) приходится более 70% всего товарооборота страны.

"Каждая область должна эффективно использовать свой потенциал для обеспечения роста торговли. В этом направлении широкие возможности имеются у приграничных регионов, а также территорий с высокой туристической привлекательностью. Необходимо использовать потенциал специальных экономических и индустриальных зон, формируя на их базе современные центры торговли, переработки и предпринимательства. Поручаю акиматам регионов в месячный срок разработать региональные Дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей по увеличению товарооборота", – заявил Олжас Бектенов.

Помимо этого, премьер поручил министерству торговли и интеграции обеспечить координацию и контроль исполнения.

Ранее Олжас Бектенов заявил о необходимости проверить все реализуемые инвестиционные проекты, определить проблемные вопросы и предложить меры по их устранению.