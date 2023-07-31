Прогноз: какие факторы могут повлиять на устойчивость госфинансов и кредитные рейтинги страны

По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) существует целый ряд факторов, которые потенциально могут повлиять на состояние государственных финансов и кредитные рейтинги РК, сообщает Zakon.kz

С точки зрения экспертов АФК, увеличение госзаимствования, целевых трансфертов, а также снижение цены на нефть могут негативно отразиться на устойчивости государственных финансов, и как следствие на кредитных рейтингах Казахстана.

В том числе, во втором полугодии 2023 года на фоне неопределенности развития американской экономики, восстановления деловой активности в КНР, а также действий ОПЕК+, нефтяные котировки могут показывать существенную волатильность.

"В совокупности с крепким тенге, который в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан может составить 470,33 тенге за доллар против текущих 445,65, а также потенциальное снижение цены на нефть может негативно отразиться на поступлениях в консолидированный бюджет (КБ) страны". АФК

В то же время расходы, согласно прогнозам экспертов ассоциации, будут продолжать устойчиво расти за счет одновременно реализуемых в стране концепций и программ развития секторов экономики и повышения благосостояния граждан.

В ассоциации также напомнили, что в 2023–2024 годах продолжат действовать концепции и планы по развитию нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, газовой отрасли, АПК, обрабатывающей промышленности, туристской отрасли, предпринимательства, высшего образования и науки и другие.

Однако, учитывая ограничение гарантированного трансферта из Нацфонда "ценой отсечения" в объеме 2 трлн в 2024–2026 годах, и 2,2 трлн тенге в 2023 году, с большой вероятностью может потребоваться дальнейшее увеличение госзаимствования.

Также по мнению финансистов АФК, возможно увеличение целевых трансфертов, выделяемых по решению Главы государства на "развитие критической инфраструктуры и реализацию проектов общестранового значения".

"В совокупности эти факторы могут негативно повлиять на устойчивость госфинансов и, как следствие, на кредитные рейтинги страны. Напомним, что в оценках международных рейтинговых агентств и МВФ ключевым фактором является - сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы". АФК

Ранее, Zakon.kz сообщал, что впервые за два года произошло сокращение нефтяных доходов, в результате за шесть месяцев 2023 года налоговые поступления в Национальный фонд РК снизились на 16%.