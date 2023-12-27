Казахстанцы получат возможность изменять условия договора займа микрокредитов после просрочки

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения и дополнения в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления АРРФР предусматривает:

возможность подачи заемщиком заявления на изменение условий договора о предоставлении микрокредита в том числе посредством объектов информатизации (мобильное приложение, электронная почта и т.д.);

возможность обращения заемщика в МФО с заявлением на изменение условий договора займа по истечении 30 календарных дней с даты возникновения просрочки;

рассмотрение МФО заявления заемщика без установления требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части;

утверждение единой формы отказа в изменении условий договора о предоставлении микрокредита;

обязанность МФО ежеквартально предоставлять в Агентство информацию о результатах рассмотрения заявлений заемщиков на изменение условий кредитования.

Также проект определяет, что недостижение между МФО и заемщиком взаимоприемлемого решения об изменении условий договора кредитования будет считаться отказом в урегулировании просроченной задолженности.

Так, вносится дополнение, что заемщик вправе по согласованию с микрофинансовой организацией самостоятельно погасить просроченную задолженность по договору о предоставлении микрокредита, либо ее часть до рассмотрения микрофинансовой организацией заявления.

При это заемщик может вносить свои предложения по изменению условий договора о предоставлении микрокредита.

При принятии микрофинансовой организацией и заемщиком решения о согласии с изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита, порядок и сроки внесения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита определяются внутренним документом микрофинансовой организации.

При этом срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней со дня принятия такого решения микрофинансовой организацией.

Если же между микрофинансовой организацией и заемщиком не достигнуто соглашение в течение 30 календарных дней с даты получения предложения микрофинансовой организации по изменению условий договора о предоставлении микрокредита, то считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия микрофинансовой организации и заемщика.

При этом оговаривается, что при неосуществлении в течение 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности по договору о предоставлении микрокредита процедуры по урегулированию задолженности на условиях, обеспечивающих снижение обязательства заемщика, в том числе полную отмену неустойки (штрафа, пени), уступка права (требования) коллекторскому агентству не допускается.

Также устанавливается, что микрофинансовая организация ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций следующую информацию:

о рассмотренных заявлениях заемщиков-физических лиц, о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита;

о внесенных изменениях в условия договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц;

о причинах отказа в изменении условий договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц.

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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 января.

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