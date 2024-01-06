Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 43 656,8 $; изменения за 24 часа: +0,31%.
Ethereum (ETH): 2 234,11 $; изменения за 24 часа: -0,10%.
Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
BNB (BNB): 305,20 $; изменения за 24 часа: -4,33%.
USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,080238 $; изменения за 24 часа: -2,37%.
Cardano (ADA): 0,5182 $; изменения за 24 часа: -4,69%.
По состоянию на 6 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.43 тенге.
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