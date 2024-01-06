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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 43 656,8 $; изменения за 24 часа: +0,31%.

Ethereum (ETH): 2 234,11 $; изменения за 24 часа: -0,10%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 305,20 $; изменения за 24 часа: -4,33%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,080238 $; изменения за 24 часа: -2,37%.

Cardano (ADA): 0,5182 $; изменения за 24 часа: -4,69%.

По состоянию на 6 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.43 тенге.

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