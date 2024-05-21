Инвестклимат сжимается: Умут Шаяхметова рассказала почему инвесторы могут начать уходить из Казахстана

Что негативно влияет на инвестклимат в стране, и почему иностранные инвесторы могут начать уходить из Казахстана, рассказала председатель правления БВУ Умут Шаяхметова, передает Zakon.kz.

По мнению банкира инвестклимат в стране нарушен, так как инвесторы сегодня не совсем уверены в стабильности налогового законодательства и антимонопольного регулирования. Об этом заявила глава финучреждения в рамках панельной сессии на форуме Ассоциации финансистов Казахстана "Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов".

"К сожалению я слышу комментарии именно от иностранных инвесторов, что им наверное легче выйти из Казахстана и инвестировать в Узбекистан. Я была 2–3 мая в Ташкенте на большом инвестиционном форуме, так как вхожу в совет иностранных инвесторов при президенте Узбекистана. Ко мне подходили представители зарубежных компаний, которые сегодня работают в Казахстане, и они говорят: нам все сложнее и сложнее разговаривать с правительством. Сложнее понимать наше антимонопольное законодательство, налоговое законодательство. И мы, наверное, будем переносить, вплоть до выхода своего бизнеса из Казахстана в Узбекистан. Так как здесь больше преференций, быстрее принимаются решения на уровне правительства. К сожалению, инвестклимат в Казахстане сжимается", – прокомментировала Умут Шаяхметова.

Спикер добавила, что в первом квартале уже наблюдалось сокращение инвестиций. Кроме этого, отмечается снижение портфеля кредитования корпоративных клиентов, на фоне продолжение роста физлиц в кредитовании. И эти факторы можно расценивать как сигнал.

Банкир также обратила внимание, что слишком жесткое регулирование в конце концов негативно влияет на развитие экономики Казахстана, поэтому уже сегодня нужно сесть за стол переговоров.

"Задачи стоят, но все решения, действия, повышение буферного капитала, повышение коэффициентов ликвидности, взвешивание по активам и так далее. Даже элементарные вещи, если вы реструктурировали кредит на 30 дней и выше, то происходит переход к стадии из одной в третью. Много деталей, которые говорят не кредитуй, сиди или в ценных бумагах, или держи деньги на счетах Нацбанка", – пояснила Умут Шаяхметова.

Шаяхметова отметила, что в части конкуренции со стороны квазигоссектора можно заметить, что практически все нацкомпании вкладывают в ноты Нацбанка или депозиты напрямую, минуя банки.

"Таким образом, эта ликвидность, которая могла быть направлена на кредитование экономики Казахстана, уходит напрямую через нацкомпании в Нацбанк. Поэтому здесь много перекосов и деталей, о которых можно говорить". Умут Шаяхметова

При этом банкир полагает, что возможны определенные улучшения в этой области, при условии изменения подходов со стороны регулирования.