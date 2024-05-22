Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выпуск новой 10 000 купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК

Нацбанк, новые купюры, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:33 Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Заместитель председателя Национального банка Акылбек Баймагамбетов в кулуарах сената 22 мая дал рекомендации казахстанцам на фоне планируемого выхода новой 10-ти тысячной купюры, сообщает Zakon.kz.

Акылжан Баймагамбетов не стал называть точную дату выхода новой 10-ти тысячной купюры.

"Срок действия, известно, что мы не ограничиваем время обмена этих купюр - в этом плане можно в любое время обратиться. И бежать, что нужно в течении одно дня это сделать - это все неправда", – сказал он.

В ноябре 2023 года Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.

Как выглядят новые тенге, можно прочитать здесь

Читайте также

Банкротство, финансы, долги, МФО, банки
Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается
Доллары, деньги, обмен валют
Доллар стабилизировался на торгах 22 мая
Образование, обучение, расходы
Дорогое недорогое образование: почему студент из Казахстана дешевле студента из Швеции в 10 раз
Мадина Мамырханова
Нацбанк РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: