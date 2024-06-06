Курс доллара снизился на торгах 6 июля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 6 июня средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге, снизившись на 1,69 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного снизился и составил 61,53 тенге (-0,34).



Нацбанк установил курс евро в 487,54 тенге, рубля – в 5,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-447,3 тенге, евро – по 485,1-488,5 тенге, российские рубли – по 4,9-5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 6 июня.



Стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,72%, до 78,91 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль поднялись на 0,72%, до 74,60 доллара.

