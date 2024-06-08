Цены на популярные криптовалюты на 8 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): $69 314,8; изменения за 24 часа: -2,67%.

Ethereum (ETH): $3 680,12; изменения за 24 часа: -3,42%.

Tether (USDT): $0,9997; изменения за 24 часа: +0,04%.

BNB (BNB): $681,28; изменения за 24 часа: -3,43%.

USD Coin (USDC): $1,0003; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): $0,145290; изменения за 24 часа: -9,81%.

Cardano (ADA): $0,4343; изменения за 24 часа: -10,21%.

По состоянию на 8 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.37 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.