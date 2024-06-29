Цены на популярные криптовалюты на 29 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 61 057,4 $; изменения за 24 часа: -0,97%.

Ethereum (ETH): 3 400,39 $; изменения за 24 часа: -1,50%.

Tether (USDT): 0,9986 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 573,50 $; изменения за 24 часа: -0,86%.

USD Coin (USDC): 1,0015 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,124009 $; изменения за 24 часа: -2,08%.

Cardano (ADA): 0,3962 $; изменения за 24 часа: +1,59%.

По состоянию на 29 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 471.46 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.