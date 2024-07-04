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В Казахстане подорожали социально значимые продовольственные товары

продукты, еда, цены, рост, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:23 Фото: Freepik
Cоциально значимые продовольственные товары подорожали в Казахстане впервые за 4,5 месяца. Какие продукты питания показали наибольший рост, в материале Zakon.kz.

По данным на 2 июля 2024 года, социально значимые продовольственные товары поднялись в цене на 0,1% по сравнению с 25 июня.

"Текущее повышение – первое за 17 недель, или почти 4,5 месяца. В последний раз движение цен вверх отсутствовало так же долго – с июня по октябрь 2023 года", – сообщили в Первом кредитном бюро.

Примечательно, что общая негативная динамика сформировалась за счет всего шести из 19 продтоваров, относящихся к социально значимым.

индекс, цены, товары, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:23

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

"В большинстве случаев это овощи: капуста (+3,2%), лук (+1,7%), морковь (+0,7%) и картофель (+0,3%), колебания цен на которые во многом связаны с сезонностью. Еще двумя виновниками удорожания выступили хлеб (+0,6%) и соль (+0,1%)", – указывают аналитики.

В разрезе городов повышение цен на социально значимые товары отмечается в восьми из 20 обследованных. Причем самое сильное удорожание в Павлодаре (+0,7%), здесь резко подскочили цены на лук (+7,3%), морковь (+6,8%) и картофель (+4,9%). Другой лидер по росту цен Караганда (+0,5%). В городе заметно подорожали хлеб (+8,7%) и капуста (+5%).

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